Hoop op economisch herstel zorgt voor stijgende beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers waren positief gestemd over het economische herstel na de coronacrisis. Ook cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen zorgden voor optimisme en verdrongen zorgen over een snel stijgende inflatie naar de achtergrond. Verder wordt vooral uitgekeken naar de begrotingsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zouden mogelijk het wereldwijde herstel kunnen versnellen.