Luxeconcern Kering, onder andere bekend van het merk Gucci, brengt zijn belang in sportmerk Puma verder terug. Het Franse bedrijf is van plan 8,9 miljoen aandelen Puma van de hand te doen. Dat staat gelijk aan een belang van bijna 6 procent in het sportmerk. De verkoop levert Kering, gelet op de huidige waardering van het aandeel, 833 miljoen euro op.