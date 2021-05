Uitzettingen van vreemdelingen met begeleiding vanuit de overheid kunnen zorgvuldiger gedaan worden. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid woensdag in een brief over 2020. Gegevens over de gezondheidstoestand van vreemdelingen zouden beter verwerkt moeten worden, net als gegevens over hun bezittingen.