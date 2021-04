Reformatorische scholen en kerken zijn steeds vaker onderwerp van een mediahype. Vandaag of morgen kan het weer zover zijn. Je hoort dat een cameraploeg in aantocht is en er speelt een gevoelig thema. Misschien is je eerste reactie wel: ramen en deuren sluiten. Zeker als de interviewer van het radicale type is. Maar is dat de aangewezen weg?