Medewerkers van supermarkten, de metalektro en het goederenvervoer leggen vrijdag in de regio Nijmegen 24 uur lang het werk neer, meldt vakbond FNV. Met de auto trekken de stakers door de stad en langs distributiecentra. Reden voor de gezamenlijke staking is dat de werkgevers zich volgens de vakbond achter de coronacrisis verschuilen, terwijl het door de pandemie goed gaat in alle drie de sectoren.