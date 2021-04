In een ziekenhuis in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn woensdagavond vier mensen dood en een vijfde persoon zwaargewond aangetroffen. Het gaat volgens de politie om moord. De vermoedelijke dader, een 51-jarige medewerkster, is gearresteerd, melden de politie en het parket van Potsdam. Over haar mogelijke motief is niets bekendgemaakt. De doden en de gewonde werden in verschillende ziekenhuiskamers op een afdeling gevonden.