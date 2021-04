iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook geven woensdag een update over hun prestaties in de voorbije periode. Na een recordkwartaal wordt bij Apple een fors lagere omzet en winst verwacht in wat traditioneel het zwakste kwartaal van het jaar is bij het bedrijf. Bij Facebook kijken beleggers vooral naar het aantal gebruikers en of de markt voor onlineadvertenties zijn herstel heeft doorgezet.