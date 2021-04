Hoofdredacteuren geschokt over belagen persfotograaf in Lunteren

Het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt geschokt te zijn door het bericht over de aanval op een persfotograaf en zijn vriendin in Lunteren in de nacht van maandag op dinsdag. „Bij die aanval werd de auto waarin zij zaten met een shovel een sloot in geduwd, waarbij beiden gewond raakten”, zo laat het genootschap weten. „Het gaat hier om een directe en levensbedreigende aanval op twee mensen maar het is ook een nieuwe aanslag op de journalistiek en de persvrijheid.”