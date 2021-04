Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Aanleiding is een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN heeft afgeluisterd en klantgegevens kon stelen. Het agentschap houdt namens het ministerie van Economische Zaken toezicht op de Telecommunicatiewet.