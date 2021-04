Brussel akkoord met extra miljardensteun voor Air France

De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met maximaal 4 miljard euro aan extra steun voor Air France, onderdeel van Air France-KLM. In ruil voor de steun om het eigen vermogen van de Franse luchtvaartmaatschappij te versterken, moet Air France onder andere een aantal start- en landingsrechten opgeven op de overbelaste luchthaven van Parijs Orly. Daar heeft Air France een aanzienlijke marktmacht. De Europese Commissie benadrukt dat KLM, de Nederlandse tak van Air France-KLM, niet voor de steun in aanmerking komt.