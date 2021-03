Twintig jaar geleden werd in Nederland het eerste homohuwelijk gesloten. Desondanks laat de acceptatie van mensen met een homoseksuele geaardheid nog steeds te wensen over. Dat geldt vooral christenen in reformatorische en evangelische kring en Turken en Marokkanen. Althans, dat zijn de conclusies uit sociologisch onderzoek en publicaties in de media.