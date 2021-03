Liza Beek is blij dat haar nieuwe pluimveestal bijna klaar is. Op 14 mei komen de eerste kippen. In juni 2020 brandde het bedrijf in Barneveld af na blikseminslag. Haar man René, die ook een bouwbedrijf runt, bouwde zelf de nieuwe stal. Die is beter tegen brand beveiligd. beeld VidiPhoto