Ayfer Koç, de echtgenote van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, heeft op Twitter fel gereageerd op een deel van de uitgelekte aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren. In de aantekeningen wordt gesproken over een „functie elders” voor CDA’er Omtzigt. Een ANP-fotograaf legde de notitie vast toen Ollongren donderdag het Binnenhof verliet, nadat ze te horen had gekregen dat ze besmet is met het coronavirus.