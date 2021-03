Tesla stopt met afbouwen van auto’s in fabriek Tilburg

Tesla stopt met afbouwen van de Model S en de SUV Model X in de fabriek in Tilburg. Dat bevestigt de autofabrikant na eerdere berichtgeving van NU.nl. De twee automodellen zijn eind januari opgewaardeerd en daardoor zou het productieproces zo zijn gewijzigd dat het in elkaar zetten van de wagens niet meer mogelijk is in Nederland. Daarmee komen bijna honderd banen op de tocht te staan in Tilburg.