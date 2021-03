„ECB ziet geen reden tot hard ingrijpen om obligatiemarkt”

De top van de Europese Centrale Bank (ECB) ziet in het oplopende rendement op staatsobligaties vooralsnog geen reden tot rigoureus ingrijpen. Hoewel gestegen tarieven het doel van goedkope kredietverstrekking in crisistijd in de weg kunnen zitten, vertrouwen beleidsmakers erop dat ze de markt met woorden kalm kunnen houden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.