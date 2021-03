Theologenblog: Vergoddelijking

God is God en de mens is mens. Het fundamentele onderscheid tussen Schepper en schepsel vormt een grondlijn van gereformeerd denken. Wie gaat vermengen, maakt God menselijk en de mens goddelijk - dan kom je in een soort pantheïsme terecht: alles is dan God. En toch: de apostel Petrus schrijft wel degelijk dat christenen „deel krijgen aan de goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4). Wat betekent dat dan?