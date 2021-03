Zestigplusser hoeft niet meer eiwitten te eten

Zestigplussers hoeven niet meer eiwitten tot zich te nemen dan de ruim 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht die voor alle gezonde volwassenen wordt geadviseerd. Dat meldt de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS. Er was onder wetenschappers discussie ontstaan over de norm voor senioren. Sommige landen hanteren voor mensen vanaf zestig jaar ook een grotere hoeveelheid.