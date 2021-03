Chinese regio pakt minen bitcoin aan

De koers van bitcoin is maandag gestegen ondanks dat de Chinese regio Binnen-Mongolië had aangegeven het zogenoemde minen van de cryptomunt aan te gaan pakken. De autonome regio is vanwege zijn goedkope energie en vele ruimte geliefd bij bedrijven die met grote datacentra de rekensommen maken waarmee nieuwe bitcoins worden toegevoegd. Om aan de plannen van de Chinese overheid te voldoen om het energieverbruik terug te brengen, pakt Binnen-Mongolië nu de bitcoinminers aan.