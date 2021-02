Hij is Tweede Kamerlid voor de SGP, getrouwd en vader. Zelf verloor hij zijn moeder op 13-jarige leeftijd en door deze ervaring is zijn gezin heel belangrijk voor hem. Caroline Schimmel vraagt zich alleen af: als Tweede Kamerlid ben je toch nooit thuis? Haar eerste gast: Chris Stoffer. In CAROLINE gaat Caroline Schimmel in gesprek met gasten over een gebeurtenis die hun leven ingrijpend heeft veranderd. Welke invloed heeft dit op hun leven en geloof gehad?