„Ontslag Latzel schendt rechten van gemeente”

Het tijdelijke ontslag van ds. Olaf Latzel, predikant van de St. Martinigemeente in Bremen, schendt de rechten van zijn gemeente. Dat stellen de Mecklenburgse predikanten Uwe en Johannes Holmer in een brief aan de leiding van de Bremer Evangelische Kirche (BEK), schrijft de Duitse nieuwsdienst Idea vrijdag.