MAF landt met miniatuurvliegtuig in Miniworld midden in de maatschappij

Een dagje uit in Miniworld Rotterdam is een bijzondere ervaring. Wie wel eens tussen de imposante gebouwen in de binnenstad van Rotterdam heeft gewandeld, herinnert zich ongetwijfeld hoe een gevoel van nietigheid zich daar moeiteloos meester van je maakt. Tijdens een ‘stadswandeling’ door Miniworld Rotterdam overkomt je precies het tegenovergestelde. Vele tientallen kenmerkende gebouwen uit de havenstad zijn er levensecht nagebouwd, maar dan in het klein. Ook de haven en de omliggende kust- en polderlandschappen zijn present in de Rotterdamse attractie. Zelfs diverse bezienswaardigheden uit Groot-Brittannië zijn nagebouwd in Miniworld Rotterdam, zoals Stonehenge en het natuurgebied Dartmoor.

beeld EMG Mediaproducties

Adembenemend

Het is even fascinerend als ontzagwekkend om te zien met hoeveel accuratesse en oog voor detail de indoor miniatuurwereld nabij Rotterdam Centraal is gebouwd. „Mensen kijken hier hun ogen uit”, glundert directeur Marc van Buren met gepaste trots. De verwondering die je in zijn miniwereld overvalt, wordt nog eens extra versterkt door de dynamiek die er plaatsvindt. Miniatuurtreinen rijden er door de fraaie landschappen en iedere 24 minuten valt de nacht over de stad, die dan schitterend wordt verlicht door duizenden lampjes – een adembenemend schouwspel. „Wat is hier veel te zien en te beleven hè?”, roept een moeder die haar tiener ademloos ziet genieten van vrachtwagens en schepen die zich door de Rotterdamse haven bewegen.

Zuid-Soedan

Sinds vorige week is MAF ook in Miniworld Rotterdam vertegenwoordigd met een miniatuur van de 5Y-NLD. De nauwkeurig nagebouwde Cessna valt tussen de andere met oog voor detail gebouwde miniaturen allerminst uit de toon. Het kersverse miniatuurvliegtuig is een schaalmodel van één van de 120 vliegtuigen waarmee MAF naar de meest afgelegen gebieden ter wereld vliegt. Dat doet MAF met een belangrijk doel, vertelt Boer. „Wij zien het als onze missie om het Evangelie te brengen naar de moeilijkst bereikbare gebieden ter wereld. Dat doen we door in deze gebieden zending en hulp te bieden, ongeacht of het nu om geestelijke, medische, ontwikkelings- of noodhulp gaat. Waar wegen eindigen, daar vliegen wij. Met de ‘echte’ 5Y-NLD doen we dat momenteel in Zuid-Soedan. De miniatuurversie in Miniworld vertelt hier ons verhaal en brengt ons werk in verre landen heel dichtbij.”

beeld EMG Mediaproducties

Vierdimensionaal dagje uit

Het vertellen van zulke verhalen is precies wat Miniworld Rotterdam graag faciliteert, legt Van Buren uit. „We bieden mensen die bij ons een dagje uit zijn allereerst een hele leuke dag. Kijk maar om je heen: je ziet aan de mimiek van onze bezoekers dat onze miniatuurwereld bij jong en oud echt tot de verbeelding spreekt. Maar waar wij pas écht van genieten, is dat we aan deze 3D-wereld nog een extra dimensie toevoegen. Dat doen we door verhalen te vertellen en achtergrondinformatie te delen. Verhalen van gebouwen, verhalen van gebieden en verhalen van organisaties die in Miniworld Rotterdam hun plek hebben. Het zijn juist deze verhalen die je bijblijven. Dankzij deze vierde dimensie is een dagje Miniworld niet alleen een heel leuk, maar vooral ook een heel leerzaam dagje uit.”

Meer bewustzijn

Met de miniatuur-Cessna in Miniworld Rotterdam wil MAF haar verhaal vertellen en bezoekers bewust maken van de noodzaak van de hulp die de organisatie biedt. „Hoewel we met name in christelijk Nederland, maar ook daarbuiten een goede naamsbekendheid hebben, zijn mensen zich er ten diepste niet altijd van bewust hoe hard onze hulp daadwerkelijk nodig is. Je kunt je niet voorstellen hoeveel moeite het in sommige landen kost om amper drie kilometer naar een ziekenhuis te overbruggen, terwijl dat hier in Nederland de normaalste zaak van de wereld lijkt. Wij willen mensen in die landen graag helpen, maar dat gaat niet zonder mensen die ons steunen. Voor die steun is bewustzijn een onmisbare eerste stap. Daarom willen we met ons vliegtuig in Miniworld Rotterdam aandacht vragen voor onze missie”, aldus Boer.

beeld EMG Mediaproducties

Dienen uit dankbaarheid

Een reclamemast direct naast het vliegtuigje helpt daar een handje bij. Op deze mast staat een QR-code, die bezoekers rechtstreeks naar de website van de organisatie leidt. Daar komt de missie van MAF tot leven en zien de bezoekers van Miniworld Rotterdam meer over de hulp die de organisatie biedt. „Wij zijn er om te dienen”, vat Boer het werk van MAF kernachtig samen. „We willen ons verdiepen in de levens van mensen die onze hulp nodig hebben en hen dienen: enerzijds door er simpelweg voor hen te zijn en anderzijds door praktische hulp te bieden. We hebben zoveel gekregen wat we kunnen uitdelen op plekken waar ze dat harder nodig hebben dan wij. Het maakt ons dankbaar om op deze manier tot zegen te zijn voor onze medemens in nood.”

Vrijwilligers aantrekken

Boer is ervan overtuigd dat we allemaal op onze eigen manier bij kunnen dragen aan een betere wereld. „Dat kan natuurlijk door een donatie aan een goed doel, maar ook op andere manieren, bijvoorbeeld door een stukje van je tijd in te zetten. Juist nu overheden kritisch zijn op de financiële middelen waarmee ze stichtingen ondersteunen, is het hard nodig dat we als christenen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de mensen helpen die dat zo hard nodig hebben." Bij MAF werken 1.500 vrijwilligers die daar op hun eigen manier invulling aan geven. „De één verft de trap op ons kantoor, terwijl de ander naar een ver land gaat om daar onderwijs te geven. Wat zou het een prachtige bijvangst zijn als onze Cessna mensen inspireert en stimuleert om zich ook aan te melden als vrijwilliger!”

beeld EMG Mediaproducties

Ontwikkelplek

Ook in Miniworld Rotterdam zijn vrijwilligers onmisbaar. Van Buren herkent zich dan ook in het verlangen dat Boer uitspreekt. „Net als MAF vinden wij het belangrijk om anderen te helpen. Een mooi voorbeeld: veel van onze vrijwilligers helpen hier mensen die op andere plekken lastig aan de slag komen, bijvoorbeeld doordat ze een vorm van autisme hebben. Wij zien het als onze morele en maatschappelijke plicht om juist deze mensen een plek te bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen. Een jongen die ik nooit zal vergeten, is een jongen die nergens een stageplek kon krijgen, maar helemaal opbloeide nadat wij hem aan één van onze vrijwilligers hadden gekoppeld. Toen zijn stagebegeleider na een paar maanden een kijkje kwam nemen, had deze jongen zich hier zo ontwikkeld dat zijn stagebegeleider hem nauwelijks nog herkende. Dat is toch geweldig?!”

Bouwen aan burgerschap

Boer en Van Buren willen met de Cessna ook bewust bouwen aan burgerschap. „Onze belangrijkste groep bezoekers zijn kinderen in de basisschoolleeftijd”, vertelt Van Buren. „Met de verhalen die wij hier vertellen, inspireren we hen om hun plek in de maatschappij in te nemen. Zo vragen we met onze miniatuurversie van de Rotterdamse haven aandacht voor de 12.000 vacatures die er op dit moment in de haven zijn. We vertellen onze bezoekers over de historie van de haven en geven een kijkje in het dagelijks leven in de haven. Veel havenbedrijven ondersteunen ons hierbij. Zo maken we de kinderen enthousiast voor het werk in de haven. We hopen dat de Cessna op een soortgelijke manier zorgt voor meer betrokkenheid bij het werk van MAF. Mensen in verre landen hebben onze hulp hard nodig, dus wereldburgerschap is een mooi doel om aan te bouwen!”