Premier: eerdere hulp VS aan Oekraïne niet in mineralendeal

De onderhandelingen liggen in Oekraïne erg gevoelig. In uitgelekte informatie stond eerder dat inkomsten uit de winning van Oekraïense grondstoffen aangewend zouden worden om de VS met rente te compenseren voor de steun aan het land. Sinds de Russische invasie ontving Oekraïne onder meer militair materieel uit de VS. Trump is veel kritischer over dergelijke steun dan zijn voorganger Joe Biden.

Sjmyhal zei dat juristen nog werken aan de tekst. Hij meldde ook dat zijn land de eigen „rode lijnen” duidelijk heeft aangegeven. „De overeenkomst moet voldoen aan de Europese verplichtingen en mag niet in strijd zijn met de grondwet en wetgeving van Oekraïne.”