Waarom kerknieuws op de voorpagina, in deze roerige tijden?

Af en toe benaderen lezers ons met de vraag waarom het RD ervoor kiest om bijvoorbeeld nieuws uit de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), over de aanpassing van woorden in de Statenvertaling door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) of een onderzoek naar leespreken op de voorpagina te zetten. Kun je dat wel maken als krant, terwijl de wereld in brand staat, zo vragen sommige lezers zich af?

Ja, dat vinden wij wel. Sterker: het is bewust beleid van de hoofdredactie om, als de actualiteit dat toelaat, soms eigen nieuws uit de directe lezerskring eruit te lichten door het bijvoorbeeld bovenaan op rd.nl te zetten of op de voorpagina van de papieren krant. De oplettende lezer heeft natuurlijk al gezien wat er tussen de komma’s in de vorige zin staat: als de actualiteit dat toelaat. Dát is vanzelfsprekend altijd leidend.

Even een voorbeeld. Stel, we hebben voorzichtig gepland om nieuws uit ons preeklezenonderzoek op die en die dag op de voorpagina te zetten. Maar er gebeurt, ergens in de wereld, iets ernstigs, zoals onlangs de grote aardbeving in Myanmar. Natuurlijk wordt ons plan dan aangepast en wordt dat wereldnieuws op de voorpagina geplaatst en niet het bericht over preeklezen.

Maar op andere momenten lichten we een eigen onderzoek er graag uit, ook omdat er veel tijd in is geïnvesteerd door onze redacteuren. Bij belangrijke beslissingen in een synode van een van de kerken uit onze lezerskring doen we dat met nog meer overtuiging. Dan gaat het namelijk over hard nieuws, maar dan uit de eigen achterban.

We realiseren ons dat een lezer die niet tot de CGK behoort of die lid is van een gemeente waar bijna nooit preken worden gelezen omdat er een eigen predikant is, misschien iets minder betrokken is op dat specifieke onderwerp. Maar hij of zij leest het RD vaak óók om geïnformeerd te worden uit de breedte van de gereformeerde gezindte.

Trouwens: denk niet dat we dit soort vragen vervelend vinden. Integendeel, ze dringen ons ertoe om steeds weer ons beleid tegen het licht te houden. En dat beleid uit te leggen. En soms ook bij te sturen.

Steef de Bruijn

Reageren? Hoofdredactie@rd.nl