Kabinet keurt stappenplan intrekken spreidingswet goed

De PVV-bewindsvrouw haalde twee weken geleden nog stevig uit naar premier Dick Schoof, omdat hij deze zogenoemde contourennota van haar hand toen niet wilde agenderen. Aanstaande maandag gaat de nota in consultatie. Verschillende gemeenten en organisaties kunnen er dan op reageren.

PVV-leider Wilders sprak kort na de wekelijkse ministerraad zijn afkeuring uit over het stappenplan om de spreidingswet in te trekken. „Wat een onzin dat er eerst een contourennota moest komen. Trek die wet in en snel, Nederland loopt vol met gelukzoekers en kan niet wachten”, postte hij op X.

Het intrekken van de spreidingswet was een eis die de PVV tijdens de formatie binnenhaalde. De partij wil zo snel mogelijk af van de mogelijkheid die de wet biedt om onwillige gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen.