Studie: te weinig aandacht slachtoffers complottheorie Bodegraven

De complottheorie dook halverwege 2020 op, tijdens de coronapandemie. Volgens de theorie zou een groep prominente Nederlanders achter ‘rituele kindermoorden’ zitten. Onder anderen oud-RIVM-baas Jaap van Dissel, oud-premier Mark Rutte en een huisarts uit Bodegraven zouden betrokken zijn, aldus de theorie. Daarvoor is nooit enig bewijs gevonden.

Volgens de complotdenkers waren de vermeende vermoorde kinderen begraven op een begraafplaats in Bodegraven. Het leidde ertoe dat grote groepen mensen bloemen kwamen leggen. Dat zorgde weer voor veel onrust in de gemeente. Mensen die beschuldigd werden van betrokkenheid bij de vermeende moorden werden ernstig bedreigd.

Uit het onderzoek van Politie en Wetenschap blijkt dat er in eerste instantie meer aandacht was voor ordeverstoringen en bedreigingen van bewindslieden dan voor individuele burgers die valselijk werden beschuldigd en daardoor bedreigd. Volgens de onderzoekers hadden de bedreigingen op hen „een welhaast traumatische impact, die tot op de dag van vandaag voortduurt”.

Daarbij vertellen slachtoffers dat het doen van aangifte moeizaam verliep en dat vooral in de beginperiode niet duidelijk was of er iets met de aangifte gebeurde en of ze wel serieus werden genomen. Slachtoffers vonden het hele proces niet „altijd bevredigend”, staat in het rapport.

Volgens de onderzoekers moet het onterecht beschuldigd worden eerder gekwalificeerd worden als een strafbare vorm van geweld en niet als een vorm van smaad of laster. „Dit doet meer recht aan de ernst van dit type delict en de impact ervan op slachtoffers”, aldus het rapport.

Uit het rapport blijkt ook hoe dit soort theorieën zich ontwikkelen. Dat gebeurt „geleidelijk, onder de oppervlakte, wijdvertakt” om zich daarna bovengronds te ontpoppen, schrijven de onderzoekers. Daarnaast blijkt dat verspreiding van deze theorie een relatief nieuw fenomeen was en dat de bestrijding van desinformatie online ook tekortschiet.

Voor het verspreiden van de complottheorie is een aantal personen veroordeeld.