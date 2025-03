Weer rechtse kandidaat uitgesloten van verkiezingen Roemenië

Sosoaca voert een kleine partij aan en geldt als radicaal nationalistisch en pro-Russisch. Ze heeft eerder ook Oekraïens grondgebied als Roemeens opgeëist. Ze kreeg 7 procent van de stemmen bij de parlementsverkiezingen eind vorig jaar. Sosoaca zei dat het verbod om mee te doen aan de presidentsverkiezingen laat zien dat Roemenië geen democratie is. Ze wil het besluit juridisch aanvechten.

De kiescommissie sloot eerder deze maand al de rechtsradicale Calin Georgescu uit. Hij zou volgens peilingen op de steun van 40 procent van de ondervraagden kunnen rekenen. De presidentsverkiezingen werden eind vorig jaar afgebroken en ongeldig verklaard omdat hij dreigde te winnen. Dat zou volgens de autoriteiten komen omdat hij onwettige steun in zijn campagne op sociale media had gehad en omdat hij steun vanuit Rusland zou krijgen. Daarom zijn er in mei weer presidentsverkiezingen.

De rechtse nationalist en populist George Simion mag van de kiescommissie wel meedoen, zo werd zaterdag bekendgemaakt. Hij leidt de Alliantie voor de Unie van Roemenen (AUR). Hij heeft nu met het uitvallen van Georgescu en Sosoaca onder de proteststemmers en onder rechtse en nationalistische Roemenen de meeste aanhang. Simion is gematigder dan Georgescu en Sosoaca.