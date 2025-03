Vier mensen werden woensdagochtend aangehouden in Eindhoven en Veldhoven. Dinsdag werd in Eindhoven een 31-jarige man opgepakt en afgelopen weekend werd een man van 26 gearresteerd in Spanje. Het merendeel van de verdachten woont of is geboren in Gestel.

Agenten doorzochten zeven huizen en namen vijf voertuigen in beslag, waaronder enkele taxi’s. Ook werden twee Rolex-horloges, designerschoenen, verdovende middelen en 27.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Meer arrestaties worden niet uitgesloten.