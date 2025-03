De boete werd al op 18 november opgelegd. Maar de financiële waakhond heeft de straf nu pas naar buiten gebracht. BUX heeft de verboden werkwijze inmiddels beëindigd.

Finfluencers, een samentrekking van financial en influencer, zijn mensen die content over beleggen en financiële zaken verspreiden op sociale media en websites. In dit geval schakelde BUX deze mensen in. Zij ontvingen een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe klanten.

„Het klantbelang moet bij beleggingsondernemingen altijd centraal staan”, laat AFM-bestuurder Jos Heuvelman weten. „Daarom past het niet om aanbrengvergoedingen te betalen aan finfluencers. Dergelijke financiële prikkels zijn onwenselijk en slecht voor het vertrouwen in de sector.”