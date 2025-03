Moeten kerken moslims helpen tijdens ramadan?

Evangelie & Moslims merkt dit jaar dat moslims op tal van plaatsen proberen om kerken ertoe te verleiden in hun kerkgebouw een iftarmaaltijd te organiseren. Als kerken daaraan zouden meewerken, zou dat betekenen dat ze er zelf aan bijdragen dat er gemeenteleden overgaan naar de islam. De stichting adviseert kerken daarom om daar niet aan mee te werken. Ze stimuleert christenen wel om, als ze bij moslims worden uitgenodigd, daarop in te gaan en met hen in gesprek te gaan over God.

Claim

Op de avond van 28 februari begon voor moslims de vastenmaand ramadan. In deze maand moedigen moslims elkaar aan om trouw te blijven aan de islam en de regels in acht te nemen en bezoeken ze meer dan anders de moskee. Elke avond verbreken ze samen het vasten met een iftarmaaltijd. Voor deze maaltijden nodigen ze vaak ook anderen uit; ze proberen op die manier de islam uit te dragen. Dat gebeurt al decennia, maar steeds vaker proberen moslims kerken ertoe te verleiden om hen te helpen bij het organiseren van een iftarmaaltijd in hun eigen kerkgebouw.

De islam claimt dat ze de correctie is op het afgedwaalde christendom

Vaak gaat het om plaatsen waar geen moskee is of waar de moskee maar klein is of niet erg fraai. Moslims vragen dan of ze het kerkgebouw kunnen gebruiken. Meestal zit daar meer achter dan alleen een zoektocht naar een grote zaal. De islam claimt dat ze de correctie is op het afgedwaalde christendom. Het feit dat er de afgelopen decennia al meerdere kerkgebouwen tot moskee zijn omgebouwd, zien ze als een illustratie van de superioriteit van de islam. Een iftarmaaltijd in een kerk biedt hun de kans om de islam te presenteren als een nog verhevener invulling van het geloof in God dan christenen hebben.

Grote vragen

Tijdens de vastenmaand proberen moslims te laten zien hoe mooi het islamitische geloof is. Dertig dagen vasten lijkt een indrukwekkende toewijding aan God. In werkelijkheid wordt er die maand meer en feestelijker gegeten dan anders. De moraal dat je met goede daden Gods liefde en vergeving kunt verdienen, is ook weinig eervol voor God.

Veel moslims zien christenen als mensen die dichter bij hen staan dan anderen

De grote verering van Mohammed roept grote vragen op als we zijn leven bestuderen. En de wijdverbreide gewoonten van het gebruik van amuletten en het bidden bij graven van heiligen doen eerder denken aan animistische godsdiensten dan aan zuiver monotheïsme. De Koran biedt niets wat niet nog helderder en zuiverder in de Bijbel tot ons komt.

Dichterbij

Evangelie & Moslims stimuleert christenen wel om een uitnodiging voor een iftarmaaltijd van moslims aan te nemen als het gaat om buren of collega’s. Het kan een goede aanleiding of gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te raken over het geloof in God. Veel moslims zien christenen als mensen die dichter bij hen staan dan anderen. In een samenleving waarin een groot deel niet meer in het bestaan van God gelooft, zou het vreemd zijn als christenen niet iedere gelegenheid zouden benutten om met moslims over het leven met Christus te spreken.

De auteur is directeur stichting Evangelie & Moslims.