Europees OM onderzoekt fraude bij import Chinese e-bikes

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag doorzoekingen gedaan in een huis en een bedrijfspand in Oost-Brabant. De precieze locatie is niet bekendgemaakt. De twee bestuurders van het bedrijf worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om computers of telefoons. Verder zijn contant geld, designersieraden, designertassen en een voertuig in beslag genomen, aldus de FIOD.

De e-bikes uit China worden tegen een lage prijs aangeboden in Europa. Om de Europese markt te beschermen worden extra heffingen opgelegd. Het gaat dan om bijvoorbeeld antidumpingheffingen en een heffing om Chinese overheidssubsidies te compenseren. Die kunnen oplopen tot 80 procent van de inkoopprijs.