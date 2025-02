President Zuid-Korea ontkent machtsgreep in afzettingsproces

Buitenland

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol ontkent dat hij zich met het afkondigen van de militaire noodtoestand in december schuldig heeft gemaakt aan een opstand. Dit deed hij in zijn slotverklaring tijdens een hoorzitting van het Constitutioneel Hof, dat moet beslissen of de geschorste president wordt afgezet of in functie wordt hersteld.