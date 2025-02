„Nederland rekent totaal niet met oorlog met Rusland, en leunde achterover”

De uitspraken van Trump over Europa zijn niet nieuw. Volgens Wijninga vonden ook voorgaande presidenten als Clinton, Bush, Obama en Biden dat Europa meer voor de eigen veiligheid moet zorgen. „Trump zegt het alleen grover en botter. Het heeft er in ieder geval wel toe bijdragen dat de defensie-uitgaven in Europa flink zijn opgehoogd.”

Het lijkt Europa niet te lukken om een stevige vuist richting Rusland te maken. Wijninga: „De verdeel- en heerspolitiek van Poetin valt in vruchtbare aarde. Dat zie je in Slowakije, Hongarije en nu ook in Oostenrijk. In andere landen, waaronder Nederland, komen rechts-populistische bewegingen op, die tegen steun aan Oekraïne zijn. Dat Europa verdeeld is, is dan ook geen wonder.”

Mocht er tussen Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren komen, dan zal Europa een troepenmacht moeten leveren voor de naleving ervan. „Maar voor zo’n troepenmacht heb je politieke steun nodig van de Verenigde Staten en op de achtergrond ook de Amerikaanse aanwezigheid. Van dat laatste zal geen sprake zijn als het aan Trump ligt, maar die heeft al vaker met een botte bijl gehakt, waarna hij aangestuurd door zijn adviseurs, tot de conclusie kwam dat hij toch moest terugkrabbelen.”

„Komt er een bestand, dan kan Poetin werken aan het herstel van de krijgsmacht. Mogelijk richt hij zich dan op Georgië of Moldavië. Ook verwacht men dat hij dan ook de Baltische Staten zal aanvallen,” zegt Wijninga.

Volgens Wijninga leven we in Nederland totaal niet met de gedachte dat er een oorlog aan kan komen. Volgens hem is West-Europa te zeer verwend geraakt door afwezigheid van conflicten en oorlog, door welvaart en door het feit dat men altijd op de Amerikaanse bondgenoot kon rekenen en eigenlijk achterover leunde. „In Nederland en andere Europese landen moet iets gedaan worden aan die mindset. Dat is mogelijk door transparant te zijn over wat Rusland doet, want Rusland valt ons dagelijks aan.”