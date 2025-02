Paul deelt persoonlijke ervaring om GroenLinks-PvdA-Kamerlid te overtuigen

„Het heeft mij als migrantenkind dat geen Nederlands sprak toen het naar de kleuterschool ging, geholpen dat de school sterke nadruk legde op de basisvaardigheden. Het heeft ertoe bijgedragen om nu hier te kunnen zitten. Dat gun ik elk kind.”

Staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs (VVD) deelde deze persoonlijke ervaring woensdag tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer over sturing (van geldstromen) in het basis- en voortgezet onderwijs. Paul (58) is de dochter van Pakistaanse ouders die in 1965 naar Nederland kwamen omdat haar vader een baan kreeg als werktuigbouwkundige bij DAF.

Paul vertelde haar persoonlijke ervaring omdat GroenLinks-PvdA-Kamerlid Anita Pijpelink stelde dat de nadruk in het onderwijs niet alleen moet liggen op de basisvaardigheden taal, rekenen en schrijven, maar net zo veel op andere vakken en zaken die ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Zo moet er volgens GroenLinks-PvdA veel meer ruimte komen voor rijke schooldagen waarop leerlingen ook na schooltijd diverse activiteiten aangeboden krijgen.

De bewindsvrouw wil die kant niet op: „Bevordering van basisvaardigheden en terugdringing van het lerarentekort, daar ligt de absolute focus.” In het hoofdlijnenakkoord heeft de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB afgesproken dat er een plan voor herstel van basisvaardigheden moet komen. Dit voorjaar zal Paul dat naar de Tweede Kamer sturen.

In dat plan zal staan dat overheidsgeld voor scholen zo veel mogelijk in de klas moet belanden en niet terecht moet komen bij overhead en adviseurs. Paul wil „een bestedingsnorm” vaststellen. GroenLinks-PvdA, D66 en PVV willen een nog steviger sturing van de overheid bij de besteding van overheidsgelden, maar daar is Paul nu niet voor. Volgens haar kunnen er voor scholen gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. Het zogenoemd oormerken van geld wil ze wel als stok achter de deur houden.

In het herstelplan basisvaardigheden komt overigens wel een extra structurele geldstroom beschikbaar voor scholen. Ze moeten die specifiek inzetten om het taal-, schrijf- en rekenonderwijs te verbeteren.

De Tweede Kamer sprak zich niet uit over een aantal scenario’s voor overheidsbemoeienis met het onderwijs die Paul opstelde. De fracties wachten eerst af wat er in het herstelplan staat.

Paul zegde de vakbonden toe dat zij aan de cao-tafel inzage krijgen in de loonruimte voor arbeidsvoorwaarden, Nu hebben alleen de werkgevers kennis van de beschikbare financiële ruimte.