Trump claimt dat miljarden zijn gestolen bij USAID

Trump noemde een aantal media bij naam. Hij zei dat nieuwssite Politico,”een links vod”, kennelijk 8 miljoen dollar heeft gekregen. „Kreeg de New York Times geld? Wie nog meer?”, vroeg Trump zich af. Hij zei dat het mogelijk het grootste schandaal in de geschiedenis is. „De Democraten kunnen zich hier niet voor verbergen. Het is te groot en te smerig”, vervolgde de president, die de meeste woorden in hoofdletters schreef.

Eerder heeft ook techmiljardair Elon Musk, die een taskforce voor overheidsefficiëntie aanstuurt, al uitgehaald naar USAID. Hij noemde de dienst op X een „criminele organisatie” die „moet sterven”.