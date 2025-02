PKN en Kerk in Actie bieden Kamer petitie aan tegen stopzetten bed-bad-broodregeling 

De kerstkaarten werden dinsdagmiddag door Karel Jungheim (Kerk in Actie) en Derk Stegeman (directeur van de Protestantse Diaconie Den Haag) overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Asiel en Migratie.

Bij de overhandiging waren onder meer Kamerleden van SGP, BBB en NSC aanwezig.

Met de kaartenactie wordt geprotesteerd tegen het stopzetten van de rijksbijdrage voor de Landelijke Vluchtelingen Voorziening (LVV), een besluit dat in september werd aangekondigd door minister Marjolein Faber.

Het stopzetten van de bijdrage is een afspraak die de coalitiepartijen maakten in het hoofdlijnenakkoord en is voornamelijk bedoeld om de terugkeer van illegalen te bevorderen.

Rechters hebben inmiddels besloten dat Faber de LVV’s in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voorlopig nog open moet houden. In die gemeenten heeft advocaat Pim Escher namens honderden uitgeprocedeerde asielzoekers rechtszaken aangespannen. Zolang die rechtszaken lopen moet de bed-bad-brood-regeling worden gecontinueerd. Ook in Eindhoven en Groningen staan nog zaken op de rol.

Effectief terugkeerbeleid

Volgens SGP-Kamerlid Diederik van Dijk, aanwezig bij de petitieoverhandiging, is het van belang dat de regering de rijksbijdrage continueert, totdat er een effectief terugkeerbeleid is vormgegeven. „De uitkomst kan en mag niet zijn dat mensen dan maar op straat gaan slapen.”

Ook NSC-Kamerlid Diederik Boomsma is van mening dat er een bepaalde vorm van de LVV moet blijven bestaan. „Er zijn mensen die vallen tussen wal en schip omdat ze bijvoorbeeld statenloos zijn en niet kunnen worden uitgezet of omdat het land van herkomst niet meewerkt. Voor die mensen moet je een oplossing vinden. Een oplossing is niet om ze dan maar op straat te laten zwerven”, aldus Boomsma.