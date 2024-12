De gemeenteraad besloot vorige maand om de opvang voor vreemdelingen die geen recht hebben op een langer verblijf in Nederland, in het nieuwe jaar te sluiten. Het besluit viel nadat de financiële steun uit Den Haag ophield. Het Rijk betaalde voor de deelnemende steden 24 miljoen mee aan de regeling, maar minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber maakte onlangs bekend dat ze de rijksbijdrage stopt.

Rotterdam betaalde ruim 1 miljoen euro mee uit eigen middelen. Andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en mogelijk ook Eindhoven en Groningen houden de LVV wel open. Ze gaan die uit eigen middelen betalen. Door de sluiting dreigen enkele tientallen ongedocumenteerden op straat terecht te komen. De verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (DENK) heeft de raad beloofd wel te gaan kijken naar een oplossing.

De kwestie is een mogelijke splijtzwam in de Rotterdamse coalitie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK. Die laatste twee partijen zijn eigenlijk voor het openhouden van deze opvang, maar hebben een concessie gedaan bij de onderhandelingen van het collegeakkoord. Vanuit de achterban van D66 is grote druk uitgeoefend om te stemmen voor het openhouden, maar de fractie ging hier niet in mee. Wel zei D66-fractieleider Agnes Maassen dinsdag in NRC dat haar partij uit de coalitie zou stappen als een ongedocumenteerde op straat komt te overlijden.