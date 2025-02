De BBB-fractie in de provincie Overijssel is uit elkaar gevallen. Zes van de vijftien Statenleden hebben maandag aangekondigd uit de fractie te stappen en gezamenlijk verder te gaan onder de naam Provincie Belang Overijssel. Eerder stapten al twee Statenleden op.

Door de splitsing verliest de coalitie de meerderheid in de Staten. Maar de fractieleden van Provincie Belang Overijssel lieten maandag wel weten dat ze nog achter het coalitieakkoord staan.

De oorzaak van de splitsing is nog niet helder. „Ons besluit is genomen naar aanleiding van een recent en onoverbrugbaar verschil over hoe deze kernwaarden in te vullen”, aldus Van den Brink, die fractievoorzitter wordt van de afgesplitste fractie.

Helder

BBB-Tweede Kamerlid Lilian Helder verlaat binnenkort de Tweede Kamer. Ze zei dat maandag tijdens een debat over justitie. Zij geeft haar zetel op zodat er andere BBB’er in haar plaats komt.

De 37-jarige rijksambtenaar Martin Oostenbrink is haar beoogde opvolger. Helder was eerst Kamerlid voor de PPV, maar stapte in 2023 over naar de BBB.

In een toelichting op haar aangekondigde vertrek stelde Helder dat ze „onoverbrugbare meningsverschillen” had met partijleider Caroline van der Plas. Helder vindt dat BBB te weinig gebruik maakte van haar deskundigheid over politie en justitie.

Bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord met PVV, VVD en NSC was ze niet betrokken. Zij vindt dat de nieuwe coalitie veel te weinig geld uittrekt voor politie en justitie.