China legt Amerikaanse producten importheffing op

China gaat vanaf komende maandag een reeks producten belasten die uit Amerika het land binnenkomen. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt.

De heffingen zijn een reactie op de invoertarieven die de Amerikaanse president Trump voor China had afgekondigd en die deze dinsdag ingingen. Peking noemt die „een ernstige schending” van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

China zelf gaat Amerikaanse kolen en aardgas een importheffing van 15 procent opleggen. Voor ruwe olie en enkele andere producten rekent het land 10 procent. Hieronder vallen onder meer landbouwmaterieel, pick-uptrucks en andere grote voertuigen.

China heeft inmiddels een klacht tegen de Amerikanen ingediend bij de WTO. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandagavond dat hij „waarschijnlijk in de komende 24 uur” met Peking zou gaan praten over de heffingen op Chinese goederen.

Canada

Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, van 25 procent. Deze werden maandag op het laatste moment met een maand uitgesteld nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd.

Mexico had toegezegd om 10.000 soldaten neer te zetten aan de grens met de VS om de stroom van illegale drugs in te dammen.

Canada zet om dezelfde reden eveneens bijna 10.000 mensen aan de grens in. Het land komt verder met een plan om de grenzen te versterken met nieuwe technologie en meer middelen om de toevoer van de harddrug fentanyl tegen te gaan.

Het land benoemt een ”Fentanyl Tsaar” en gaat drugskartels als terroristen aanmerken, meldde de Canadese premier Justin Trudeau op X na een gesprek met Trump.

Europa

De Europese Unie zal het niet over haar kant laten gaan als de VS importtarieven voor goederen en diensten vanuit de EU fors gaan verhogen. „Als zij oneerlijk of willekeurig wordt aangepakt, zal de Europese Unie krachtig reageren”, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag na afloop van de top van EU-regeringsleiders.

Amerikaanse importtarieven verhogen volgens Von der Leyen „de kosten voor bedrijven, schaden werknemers en consumenten, zorgen voor onnodige economische verstoringen en jagen de inflatie aan”.

De EU-top stond vrijwel geheel in het teken van defensie, maar de trans-Atlantische relatie met de VS stond ook hoog op de agenda. Von der Leyen benadrukte dat de Europese Unie de belangrijkste relatie van de VS is. „Ze is fundamenteel voor het bevorderen van vrede, veiligheid en welvaart.”