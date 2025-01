President Zuid-Korea aangeklaagd voor leiden van opstand

De aanklacht volgt nadat onderzoekers van het anticorruptiebureau hiertoe hadden geadviseerd. Yoon probeerde met de noodtoestand het parlement buitenspel te zetten, wat wordt gezien als een ongekende maatregel tegen de oppositie. Zuid-Korea gaat sindsdien gebukt onder een politieke crisis.

Yoon werd op 15 januari opgepakt, als eerste zittende Zuid-Koreaanse president ooit, en zit sindsdien vast. Een rechtbank weigerde recent twee verzoeken voor een verlenging van het voorarrest. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap schrijft dat een verdachte volgens de wet moet worden vrijgelaten als die niet binnen de detentieperiode wordt aangeklaagd. Media melden dat nu een nieuwe poging wordt gedaan om Yoon langer vast te houden.

Yoon weigert tot dusver mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek. Zijn advocaten hebben Yoons detentie herhaaldelijk illegaal genoemd en roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating.

De president is immuun voor vervolging voor de meeste strafbare feiten, maar opstand valt daar niet onder. Yoon kan bij een veroordeling een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf krijgen. In Zuid-Korea worden nog maar zelden doodstraffen opgelegd, in 2016 voor het laatst, en ter dood veroordeelden worden in de praktijk niet geëxecuteerd. De laatste executie vond in 1997 plaats.

Er loopt ook een afzettingsproces tegen de president. Het parlement had daarvoor gestemd vanwege de militaire noodtoestand. Met dat besluit werd Yoon ook direct geschorst. Het parlement stuurde later ook Yoons plaatsvervanger, de premier, weg. Minister van Financiën Choi Sang-mok is nu waarnemend president. Het Constitutioneel Hof moet in de eerste helft van dit jaar beslissen of Yoon in zijn functie wordt hersteld of wordt ontslagen.