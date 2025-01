ABN-topman: invoeren Basel-normen moet EU-banken niet schaden

Swaak doelt op de invoering van strengere kapitaaleisen voor banken, een update van de zogeheten Basel-normen. Dat is de laatste reeks eisen die het Baselse comité voor toezicht op banken voorstelt om de stabiliteit van die sector te vergroten. De nieuwe normen moeten het gemakkelijker maken om kapitaalbuffers van banken met elkaar te vergelijken.

Als banken grote kapitaalbuffers moeten aanhouden, hebben ze vaak minder ruimte om kredieten te verstrekken of aandeelhouders te belonen. Om die reden is in de Verenigde Staten veel verzet tegen strengere regels, waardoor nog onduidelijk is hoe de omvangrijke Amerikaanse financiële sector met de voorstellen van het comité zal omgaan. De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk heeft vorige week bekendgemaakt de invoering van de nieuwe eisen een jaar uit te stellen, omdat dan meer duidelijkheid is over de stappen die de VS zetten.

De mogelijkheid van Europese banken om te concurreren met de rest van de wereld zou het „doorslaggevende criterium” moeten zijn in het debat over of het blok anderen zou moeten volgen in het uitstellen van de invoering van de nieuwe Basel-normen. „Het is essentieel voor Europa om concurrerend te blijven”, zei Swaak, die binnenkort terugtreedt als topman bij de Nederlandse bank.

Ondanks zijn oproep om het concurrentievermogen in gedachten te houden bij de implementatie van de nieuwe regels, zei Swaak wel dat de bestaande regels tot nu toe een positief effect hebben gehad. „Wat er ook gebeurt, laten we erkennen dat de implementatie van Basel goed is geweest.” De veerkracht van banken is volgens hem toegenomen. De regelgeving draagt bovendien bij aan het zorgen voor een gelijk speelveld binnen Europa, zegt hij.