Opluchting en spanning in Israël: laat Hamas alle gijzelaars vrij? 

Buitenland Podcast Sprekend RD

Na vijftien maanden oorlog kwam er een deal tot stand tussen Israël en Hamas over de vrijlating van de Israëlische gijzelaars. Volgens buitenlandredacteur Richard Donk hoeft er maar iets te gebeuren, of de deal kan mislukken. Hamas houdt nog tientallen gijzelaars vast. Daarmee hebben ze een enorm machtsmiddel in handen. In de podcast Sprekend RD gaat Richard Donk uitgebreid in op de recent gesloten deal.