Aantal verkochte boeken blijft ongeveer gelijk: ruim 43 miljoen

Nederlanders kochten in 2024 voor bijna 690 miljoen euro aan boeken. Dat zijn in totaal ruim 43 miljoen boeken. Dit aantal blijft voor het vierde jaar op rij ongeveer hetzelfde. Dat meldde de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag. Er worden wel iets minder (0,2 procent) fysieke boeken verkocht. Maar de verkoop van losse e-boeken buiten abonnementsvormen is met 2 procent gestegen. Opvallend is dat anderstalige fysieke boeken, waarvan het gros Engelstalig is, wel groeit: met ruim 8 procent.