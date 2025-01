Laat fysieke boeken, Bijbels en cd’s niet te snel afpakken

Met belangstelling las ik de reactie van Arnold Visser (RD 18-12) op een artikel over Familystream (RD 4-1). Zoals Visser nuance aanbracht in dat artikel, zo wil ik dat doen in zijn bijdrage.

Ik ben een groot liefhebber van fysieke geluidsdragers. Daar heeft in het verleden Vissers bedrijf Kerkvolk Kerkmuziek Kampen zeker aan bijgedragen. Inderdaad is het een „verschraling” dat de cd’s verdwijnen en dat we alleen nog nieuwe muziek via de computer tot ons kunnen nemen. Maar zoals met alle vooruitgang de eeuwen door zijn er naast negatieve ook positieve kanten.

Opbloei en teloorgang

Familystream heeft ongetwijfeld als een van zijn doelen dat goede muziek nog toegankelijker wordt dan het al was en ook nog eens voor een breder publiek. En gemak dient de mens. Het horloge verliest terrein omdat de smartphone ook de tijd aangeeft. Met muziek gebeurt iets vergelijkbaars. Een cd heeft een vast aantal nummers, Familystream is een bibliotheek waarin steeds weer nieuwe muziek te vinden is. Voor een cd heb je apparatuur en ruimte nodig, terwijl je Familystream in je broekzak meeneemt. In die zin is de cd een ”tijdperk”, met zijn opbloei en teloorgang.

Visser legt terecht de waarschuwende vinger bij de monopoliepositie van Familystream. Maar ook Kerkvolk Kerkmuziek was in het verleden toch (bijna) marktleider. In de tweede plaats wordt door hem gezegd dat het een slechte zaak is dat Familystream bepaalt wat verantwoorde muziek is. Je kunt het ook anders zeggen: het is een goede zaak dat er überhaupt wordt nagedacht over wat verantwoord en onverantwoord is.

Dat geldt natuurlijk veel breder. Christelijke en reformatorische winkels moeten altijd in alles bepalen wat verantwoord is om te verkopen en wat niet. En in de gezinnen thuis moet zo’n keuze ook altijd weer gemaakt worden.

Alles wordt digitaal

Ontwikkelingen zoals we vandaag de dag meemaken, zijn er altijd geweest maar ze worden wel steeds intensiever en gaan steeds sneller. En alles verdwijnt om zo te zeggen in het digitale. De lp’s, cassettebandjes en cd’s worden ingeruild voor Spotify, YouTube en Familystream. De boeken, kranten en tijdschriften worden verdrongen door internet. Film, dia en beeldscherm maken plaats voor het hologram. Goud en zilver, geld en acceptgiro’s verdwijnen in pasjes, QR-codes en bitcoins. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Alles wordt digitaal. En we doen eraan mee zo lang we dat verantwoord kunnen doen. Maar laten we niet vergeten hoe kwetsbaar we worden. Satellieten, providers, internetkabels en overheden… We raken eraan overgeleverd en dat is gevaarlijk, want alles is nu aan te passen, te manipuleren en zelfs af te pakken. Natuurlijk is dit het somberste scenario, maar een waarschuwing is zeker op haar plaats.

Openbaring

In Openbaring staat beschreven dat de wereld in de eindtijd –dat is naar mijn overtuiging de tijd waarin we nu leven– beheerst wordt door de overste van de duisternis. Zeker gebeurt dat onder de almacht van God en het koningschap van Christus. Gelukkig wel. Maar toch zal de verleider al het mogelijke aangrijpen om de uitverkorenen te verleiden. Dat moeten we goed beseffen. Alles, tot in de kleinste details, ligt onder het beslag van de zonde en de satan zal niet ophouden daar gebruik van te maken. Als we onze vrijheid maar kwijtraken. Als we de waarheid maar kwijtraken. Als de satan maar kansen heeft en wegen vindt om bij ons binnen te komen.

De digitale wereld kent daarvan talloze voorbeelden. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten. Het mooie, gemakkelijke en positieve van alle digitalisering kan iets zijn om dankbaar gebruik van te maken, vooral als het dienstbaar is in het koninkrijk van God. Maar laten we tegelijk zeer waakzaam blijven en niet voorop lopen bij het ons laten afnemen van onze fysieke boeken, Bijbels en cd’s.

De auteur is musicus en kerkorganist.