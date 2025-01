Krant: messteker Tel Aviv was Marokkaan met visum voor VS

De man sloeg volgens de politie tweemaal toe. Eerst stak hij drie mensen neer, later stak hij elders een ander, aldus de politie. Hierna werd hij doodgeschoten door een politieagente die op dat moment geen dienst had, schreef het medium Al-Monitor.

Er zou onder meer zijn gestoken in de straat Nahalat Binyamin, die in een populair uitgaansgebied ligt. Een ziekenhuis in de stad meldde dat zeker een van de slachtoffers ernstig nekletsel had en geopereerd moest worden. Het was het tweede steekincident in korte tijd in de stad. Ook afgelopen weekend werd iemand neergestoken.