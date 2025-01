Toch geen meerderheid voor nieuwe kabinetsreactie fraude-enquête

Een flink deel van de Kamer, inclusief een deel van de regeringscoalitie, was ontevreden met de kabinetsreactie op het enquêterapport. Het kabinet zet niet alle adviezen om in beleid. Veel oppositiepartijen riepen het kabinet daarom tijdens een debat op om met een nieuwe reactie te komen, en de aanbevelingen toch over te nemen. Aanvankelijk was daarvoor een meerderheid, omdat ook de VVD deze oproep steunde.

De VVD wilde vooral een betere reactie van het kabinet, legde Kamerlid Wendy van Eijk uit. Maar een aangenomen motie zou het kabinet er ook impliciet toe dwingen snel investeringen te doen, in onder meer sociale advocatuur en het budget van de privacywaakhond. Daarom vond minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) de oproep ook te ver gaan.

In reactie daarop heeft Van Eijk haar naam onder de motie vandaan gehaald. Daarmee lijkt deze toch geen meerderheid te halen. Dinsdag stemt de Kamer over de motie.