Kamer wil dat kabinet wél alle adviezen fraude-enquête overneemt

In een motie van GroenLinks-PvdA stelt de meerderheid vast „dat het kabinet sommige aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie vooruitschuift, sommige aanbevelingen verder onderzoekt en sommige aanbevelingen vooralsnog weigert uit te voeren”. Daarmee doet het kabinet geen recht „aan het belangrijke werk van de enquêtecommissie”. Er kan volgens de partijen meer worden gedaan om een volgend soortgelijk schandaal te voorkomen. Naast de VVD ondertekenden ook D66, CDA, SP, ChristenUnie, DENK, Partij voor de Dieren en Volt de oproep van GroenLinks-PvdA.

Eerder in het debat laakten partijen al dat bepaalde adviezen niet zijn overgenomen. Het gaat onder meer om extra geld voor de sociale advocatuur en de privacywaakhond AP. De maatregelen moeten voorkomen dat zaken als de ontspoorde fraudejacht, bekend als het toeslagenschandaal, zich bij de overheid weer kunnen voordoen. Partijen hopen dat er een stevigere kabinetsreactie komt.

Het is opmerkelijk dat de VVD zich bij de veelal linkse partijen voegt. Die partij stelde zich in het verleden juist terughoudender op als het ging om beleid in reactie op het overheidsschandaal. De andere drie regeringspartijen schaarden zich (nog) niet achter de oproep.

Overigens sprak de Kamer al eens uit zelf wel de „analyse, conclusies en aanbevelingen” uit het rapport te onderschrijven. Ook die motie diende GroenLinks-PvdA in. Normaal gesproken doet de grootste partij dat, maar de PVV wilde dat niet doen.