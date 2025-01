Binnenland

De oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn ontstemd over de gang van zaken rond het plotselinge vertrek van wethouder Natasha Mohamed-Hoesein. Zij kondigde op 2 januari onverwacht aan te stoppen als wethouder voor armoedebestrijding in Rotterdam. Een van de raadsleden sprak van een „gênante vertoning”.