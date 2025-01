Meta handhaaft in EU vooralsnog feitencontrole Facebook en Insta

Meta maakte eerder bekend in de Verenigde Staten te stoppen met controles door onafhankelijke organisaties op berichten die verschijnen op zijn sociale netwerken Facebook, Instagram en Threads. De veranderingen gelden voor nu alleen in dat land, maar zullen na verloop van tijd ook naar andere landen worden uitgebreid, aldus een woordvoerster.

Techbedrijven worden in de EU actiever gereguleerd, benadrukt Meta. De EU heeft een wet ingevoerd die van grote onlineplatforms eist dat ze hun gebruikers beschermen tegen bijvoorbeeld nepnieuws, terroristisch materiaal en onlinehaat, de Digital Services Act.

Gebruikers

Meta gaat in de VS factcheckers vervangen door een systeem dat lijkt op dat van X, het socialemediaplatform van miljardair Elon Musk. X heeft een functie waarmee gebruikers commentaar kunnen leveren bij mogelijk misleidende berichten. De Europese Commissie doet onderzoek naar deze zogenoemde communityopmerkingen. De commissie kijkt of dit systeem wel goed werkt en of X genoeg aandacht en middelen aan de strijd tegen desinformatie besteedt.

„We beginnen communityopmerkingen uit te rollen in de VS en verbeteren dit in de loop van het jaar voordat we dit uitbreiden naar andere landen”, meldt een woordvoerster van Meta aan persbureau ANP. „Daarom ligt er niet direct een plan om in de EU te stoppen met factchecking door derden en communityopmerkingen uit te rollen.”

De NOS schreef woensdag dat Meta al wel voorsorteert op zo’n stap. Het techbedrijf heeft de Europese Commissie een risicoanalyse gestuurd over aanpassingen in de EU vergelijkbaar met die in de VS, meldde de omroep op basis van ingewijden. „Voordat we in Europa veranderingen aanbrengen, onderzoeken we welke verplichtingen we daar hebben”, meldt Meta zelf.

Bezorgd

Nederlandse politici reageren bezorgd op de stap van Meta in de VS. Het is juist belangrijk dat de verspreiding van nepnieuws en andere misleidende informatie wordt voorkomen, vinden onder meer VVD-Kamerlid Martijn Buijsse en D66’er Hanneke van der Werf. Staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) laat weten dat Meta zich aan de wetgeving in de Europese Unie moet houden.

Onderzoeker Danny Mekić, die aan de Universiteit Leiden promoveert op privacy en digitale technologie, vindt dat de Europese Commissie nu al in actie moet komen. Ze zou de risico’s in kaart moeten brengen en een plan klaar moeten hebben als Meta ook in Europa met de controles stopt.

Als Meta de EU-wetgeving zou overtreden, kan Brussel een boete opleggen tot maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf.