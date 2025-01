Aan het begin van de ambtsperiode van huidig president Joe Biden zaten nog zo’n veertig gevangenen vast in het kamp op Cuba. Het is onduidelijk hoe Oman door de Verenigde Staten is gecompenseerd voor het opnemen van de Jemenieten. De gevangenen konden niet worden teruggestuurd naar hun thuisland vanwege de aanhoudende onrust in Jemen.

De VS openden detentiekamp Guantanamo Bay in 2002 om verdachten op te sluiten die waren opgepakt tijdens de oorlog tegen terreur. Er zat in eerste instantie een twintigtal mensen vast, maar dat aantal was in 2003 al gegroeid naar ongeveer 660. Internationaal klinkt al lange tijd kritiek op de manier waarop gedetineerden worden behandeld in ‘Gitmo’, zoals het kamp ook wel werd genoemd. Biden heeft eerder aangegeven dat hij de gevangenis voor het eind van zijn ambtstermijn wil sluiten.