Strijd tegen seksueel misbruik is gevecht met satan

Een van de meest afschuwelijke gevolgen van seksueel misbruik is hoe het de slachtoffers bedriegt en in verwarring brengt. Dat is óók het geval bij de daders en de getuigen die zwijgen. Misbruik verdooft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Het verwart de geest zó dat waarheid en leugen door elkaar worden gehaald.

God roept op tot wandelen in de waarheid. God ís de waarheid. Als je in een systeem vol met leugens en bedrog opgegroeid bent, moet je léren wat waarheid is. God is licht en geen duisternis. Het gevolg van Zijn licht in ons leven is goedheid, rechtvaardigheid en waarheid (Efeze 5:8 en 9).

Misbruik misvormt je geest met leugens over jezelf, over de ander en over God

Opmerkingen om jezelf of anderen te verontschuldigen, zoals „ze konden het niet helpen” of „ze wisten niet beter” of „ze bedoelden het niet zo”, zijn in feite leugens. Jezus zegt ons dat bedrog en kwaad tot ons komen van de vijand van onze ziel: de vader van de leugens. „Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8:44). Dat betekent dat leugens –élke leugen– van satan zelf komen, hoe redelijk, overtuigend of goed ze ook klinken.

Verwoester van het leven

Dit Bijbelvers kan ons helpen om de impact van misbruik te begrijpen. Jezus sprak tot de religieuze leiders. Van buiten leken deze leiders goede mannen. Zij behoorden tot de elite van het volk van God. Toch zei Jezus dat hun vader de duivel zelf was! Bedenk dat deze leiders door ieder ander als echt goed werden gezien. De mensen vereerden hen. Zij werden beschouwd als degenen die het dichtst bij God stonden. Maar ze deden wat satan fijn vindt: liegen.

Satan wordt geregeerd door zijn lusten. Hij is de verwoester van het leven. Lusten, verwoesting van het leven en leugens zijn de hoofdkenmerken van misbruik. Slachtoffers worden overheerst door de lusten van een ander en ervaren de verwoesting van hun leven. Misbruik beïnvloedt je identiteit, je geloof, je vertrouwen. Het misvormt je geest met leugens over jezelf, over de ander en over God.

Het kwaad van misbruik heeft de hel op aarde gebracht. Vechten tegen de verwoestingen van misbruik betekent de gevolgen van de hel onder ogen zien. Het tegengaan van de verwoesting van seksueel misbruik betekent leugens ontmaskeren en de waarheid zoeken (Efeze 5:11).

Te klein voor de strijd

Er zijn vier redenen waarom het belangrijk is om de realiteit van de geestelijke strijd te herkennen:

Vechten tegen de vijand van onze ziel is een moeilijke strijd. Wij die weten wat het Woord van God over het kwaad zegt, denken vaak naïef over de gevolgen daarvan in het persoonlijk leven (Efeze 6:12). Deze strijd gaat over leugen en waarheid. Opkomen voor de waarheid is geen aangename strijd. Als we de waarheid veinzen, minimaliseren of ontkennen, wandelen we niet in Gods licht. Jezus heeft in de evangeliën allerlei verontrustende en onaangename waarheden uitgesproken. Ze hebben Hem daarvoor gedood. Je strijdt tegen het onzienlijke. Als kind leer je over het omgaan met het onzienlijke. Als deze lessen vol leugens zijn, heeft dit als gevolg dat je God zaken aanrekent die alleen aan satan moeten worden toegeschreven. Misschien geloof je de leugens dat je „waardeloos” bent, een „onverbeterlijk stuk afval”. Misschien geloof je dat het karakter van God niet goed is, dat Hij je niet beschermt, dat Hij niet veilig is. Het is niet alleen een strijd met je gevoelens over God en over anderen of met je destructieve overlevingsstrategieën. Het is tegelijkertijd een strijd met de machten van de duisternis en de geestelijke krachten van het kwaad. Wie ben jij tegenover zo veel krachten? Wij zijn veel te klein voor zo’n strijd. Wat moet je doen?

Overwinnaar

Zeker, professionele hulp is noodzakelijk. Je hebt daarnaast mensen nodig die voor je kunnen bidden wanneer jij niet kunt bidden, die weten hoe ze God moeten aanroepen als de strijd fel is. Maar zelfs dat is niet genoeg. Je hebt een Overwinnaar nodig.

Je hebt geleefd met een onderdrukker. Jouw persoon, jouw lichaam is gebruikt als vijandelijk grondgebied. Je hebt misschien lang en luid geroepen, terwijl je dacht dat de hemel zweeg en niet voor je zorgde. Maar de hemel heeft een Redder, een Overwinnaar, gezonden in de persoon van Jezus Christus. Hij, Die Zelf werd verdrukt en misbruikt, weet wat jij hebt doorgemaakt. Hij is sterk genoeg om de machten van de duisternis en de krachten van het kwaad te bevechten. Zijn kracht is groter dan de kracht van de vijand. Hij is het Die het leven geeft en Hij is de God van Waarheid. Hij gebruikt mensen om je dit te leren.

Misschien heb je veel vragen over de Overwinnaar, Jezus Christus. Misschien durf je de gebeurtenissen niet in het gebed te brengen. Te midden van deze worstelingen wil ik dat je duidelijk van me hoort dat ik Hem ken. Ik heb Zijn werk gezien in het leven van overlevenden die eens geen hoop hadden. Zijn verlossende kracht is onmeetbaar. Wie anders kan leven uit de dood voortbrengen? Hij noemt misbruik zonde. Hij stond toe dat Hij Zelf werd behandeld op een beledigende manier. Hij onderwierp Zich tot in de dood, zodat jij zult weten dat Hij het begrijpt. De strijd is enorm, het werk van genezing is slopend. Maar je Verlosser is hier en Hij werkt.

De auteur, een Amerikaanse christen-psycholoog, wordt wereldwijd erkend voor haar klinisch werk met traumaslachtoffers, gedurende vijftig jaar. Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk uit ”On the Threshold of Hope”. Het is met toestemming van de auteur vertaald door Wilma Trouwborst-Bos van Praktijk Remonte.